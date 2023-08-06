Последствия будут непредсказуемы: в России активно вербуют женщин из колоний

В России продолжают вербовать преступников, чтобы как-то покрыть безумные потери в Украине. Кроме мужчин, из тюрем забирают также женщин.

Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Юрий Фёдоров. Как известно, Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет.

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"Это свидетельствует о том, что ситуация с живой силой в России драматична. Они своими руками создают криминальное подполье и усугубляют напряженную ситуацию с преступностью в стране", – отметил Федоров.

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Те преступники, которые выживут на войне в Украине, вернутся в Россию и продолжат убивать мирное население, но уже свое. Однако Кремлю все равно – ему важно лишь решить проблему с личным составом на фронте.

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Только за сутки 5 августа Россия потеряла 590 военных. Всего с начала войны Силы обороны Украины уничтожили около 249 700 оккупантов.

Скорее всего, в тюрьмах удастся завербовать несколько тысяч женщин. Большинство из них будет направлено не непосредственно на фронт, а в части поддержки и обеспечения.

"Есть много военно-учетных профессий, которые могут выполнять женщины, в том числе без образования. Ведь среднестатистический преступник в России – человек, как правило, с низким уровнем образования и культуры", – констатировал Федоров.

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