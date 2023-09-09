Путин готов отдать все: может ли КНДР стать прикрытием для поставок оружия из Китая

России очень нужно оружие для войны в Украине. Пополнить свои запасы страна-агрессор может через КНДР и Китай.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что не просто так российский диктатор планирует встретиться сначала с северокорейским коллегой, а затем – с китайским. Владимир Путин попытается договориться о поставках оружия.

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"Путину нужны боеприпасы. Я думаю, что он готов за это отдать все. У Северной Кореи проблема не только ядерных технологий, ведь страна под более жесткими санкциями, чем Россия", – отметил Яковенко.

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Поскольку Северная Корея находится под влиянием Китая, то сможет передать оружие России только с согласия Си Цзиньпина. А Пекин, со своей стороны, сможет поставлять вооружение Кремлю, использовав КНДР в качестве прокладки.

А как же санкции

"Экономики Китая и США настолько тесно теперь связаны, что серьезные санкции против Пекина не очень выгодны Вашингтону", – объяснил Яковенко.

Только демонстративная помощь России заставит Запад разорвать связь с Китаем. Однако вряд ли Пекин будет так подставляться, ведь ему это невыгодно.

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