Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що не просто так російський диктатор планує зустрітись спочатку з північнокорейським колегою, а потім – з китайським. Владімір Путін спробує домовитись про постачання зброї.

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"Путіну потрібні боєприпаси. Я думаю, що він готовий за це віддати все. У Північної Кореї проблема не лише ядерних технологій, адже країна під жорсткішими санкціями, ніж Росія", – зазначив Яковенко.

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Оскільки Північна Корея перебуває під впливом Китаю, то зможе передати зброю Росії лише з дозволу Сі Цзіньпіна. А Пекін, зі свого боку, зможе постачати озброєння Кремлю, використавши КНДР як прокладку.

А як же санкції

"Економіки Китаю та США настільки тісно тепер пов'язані, що серйозні санкції проти Пекіна не дуже вигідні Вашингтону", – пояснив Яковенко.

Тільки демонстративна допомога Росії змусить Захід розірвати зв'язок з Китаєм. Однак навряд чи Пекін так підставлятиметься, адже йому це невигідно.

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