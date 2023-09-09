Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що не просто так російський диктатор планує зустрітись спочатку з північнокорейським колегою, а потім – з китайським. Владімір Путін спробує домовитись про постачання зброї.
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"Путіну потрібні боєприпаси. Я думаю, що він готовий за це віддати все. У Північної Кореї проблема не лише ядерних технологій, адже країна під жорсткішими санкціями, ніж Росія", – зазначив Яковенко.
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Оскільки Північна Корея перебуває під впливом Китаю, то зможе передати зброю Росії лише з дозволу Сі Цзіньпіна. А Пекін, зі свого боку, зможе постачати озброєння Кремлю, використавши КНДР як прокладку.
А як же санкції
"Економіки Китаю та США настільки тісно тепер пов'язані, що серйозні санкції проти Пекіна не дуже вигідні Вашингтону", – пояснив Яковенко.
Тільки демонстративна допомога Росії змусить Захід розірвати зв'язок з Китаєм. Однак навряд чи Пекін так підставлятиметься, адже йому це невигідно.
Китай постачає зброю Росії: останні новини
- Радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонн заявив, що Китай передає Росії військове обладнання. Однак мова не про зброю.
- Щоб приховати факт постачання, Китай продає товари подвійного призначення через "фірми-одноденки". До того ж деякі товари неправильно маркують на кордоні.
- Раніше в США заявили, що російські окупанти використовують китайські боєприпаси на війні в Україні. Про це свідчить аналіз складу зброї.