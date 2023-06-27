Страна-агрессор якобы "присоединила" к себе оккупированные территории Украины. И когда российские войска будут выходить оттуда, то в России это оформят так же, как российская пропагандистка Маргарита Симоньян оформила снятие обвинений с Евгения Пригожина после его недомятежа.

Об этом 24 Каналу заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Отметим, что Симоньян заявила, что юридические нормы – это "не заповеди Христа и не скрижали Моисея". Мол, когда они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, они "уходят лесом".

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"Она скажет так: "Конституция – не скрижали Моисея и не священное Писание. Конституцию писали люди, изменились обстоятельства", – предположил Андрей Пионтковский.

Российская пропагандистка может заявить, что "самое дорогое" для них – это жизнь людей. И, мол, если для этого придется менять конституцию России, то изменят.

По мнению Пионтковского, Маргарита Симоньян не раз будет использовать тезис о "не скрижалях Моисея и не писания Христа".

Страна-агрессор якобы "присоединила" к себе оккупированные территории Украины. Речь идет о Запорожской и Херсонской области. А также – так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские земли внесли в "список субъектов России". Впоследствии в стране-агрессоре обнародовали новую редакцию конституции, где появились временно оккупированные территории Украины.

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