В России массово отменяют акцию "Бессмертный полк": политтехнолог сказал, чего боится Кремль

В российских городах отменяют любимую акцию Владимира Путина к 9 мая – "бессмертный полк". Там боятся, что местные выйдут с фото ликвидированных на войне оккупантов и они перевесят по количеству тех, кто погиб во Второй мировой войне.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил российский политтехнолог Аббас Галлямов. Таким образом фактор потерь приобретет политическое значение.

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"Пока этот вопрос выведен из политического поля. А благодаря вот этой визуализации станет на повестку дня. Конечно, власти это крайне не выгодно. Настолько, что они отменяют "любимую игрушку"", – заметил Галлямов.

Отмена парада

9 мая, парады "бессмертных полков" для Путина – сакральные вещи. Вокруг этого вообще выстраивалась его политика. Но страх показать общественности реальные потери в войне у кремлевской верхушки преобладает.

Более того – никто из других руководителей государств не торопится приезжать к нему на парад, как это было раньше. В свою очередь Кремль молчит с официальными заявлениями.

"Путин маргинализирует Россию вслед за собой. Отсутствие респектабельной публики бросается в глаза. И это сильно контрастирует с тем, что было условных 10 лет назад, когда приезжали на все эти мероприятия лидеры ведущих государств. И Кремлю по этому поводу нечего сказать. Сейчас в Москву приезжают откровенные маргиналы: "хамасники", талибы", – добавил политтехнолог.

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