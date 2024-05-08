В России дед на "Волге" влетел в автобус с оккупантами: машина взорвалась, много раненых

В России произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ранения получил ряд оккупантов, которые возвращались домой из Украины. Как сообщают росСМИ, "покушение" на захватчиков совершил пенсионер на "Волге".

На днях в Воронежской области столкнулись легковушка и автобус. Один человек погиб, девять пострадали.

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Не доехали домой

Отмечается, что "Волга", за рулем которой находился 69-летний житель села Поповка, влетел в автобус с оккупантами.

В результате удара машина взорвалась, а автобус с военными перевернулся и упал в кювет.

Водитель "Волги" погиб на месте. Еще 9 военнослужащих получили ранения – их госпитализировали.

Известно, что автобус вез 32 военных – контрактников и мобилизованных – с войны в Украине в Уфу.

В сеть попал момент ДТП. На видео видно пламя после столкновения и взрыв. Местная жительница, которая снимала инцидент, заметила, что номер от машины отлетел аж к ней на двор.

Момент столкновения в Воронежской области: смотрите видео

Автобус слетел в кювет: смотрите видео

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