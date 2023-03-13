России понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала, – Данилов

Российская армия понесла бешеные потери в Украине. Чтобы восстановить свой военный потенциал, государству-агрессору потребуются десятилетия.

Западу следует переосмыслить и перестроить эту систему сдерживания и противодействия автократическим режимам. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кстати говоря Россия исчерпывает запасы вооружения, которые накапливала десятилетиями – Данилов

Время для этого переосмысления, по словам Данилова, дает Западу сопротивление Украины.

России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала,

– подчеркнул чиновник.

Ранее Данилов рассказывал, что Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Москва накапливала ракеты и военную технику десятилетиями. Коррупционная экономика не может обеспечить фронт, потому и Россия ищет внешней помощи.

Потери России

Потери российской армии по состоянию на 13 марта достигли 159 800 окупантов. При этом реальная статистика может быть намного выше, поскольку количество раненых захватчиков еще больше.

Больше потерь россияне несут на Бахмутском направлении. Оккупанты в Бахмуте ежесуточно теряют сотни единиц личного состава. Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что только 12 марта Россия потеряла в Бахмуте 239 окупантов, еще 293 ранены.