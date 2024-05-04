Трудовые лагеря и крепостничество: российские чиновники выступили с новой инициативой
Кремлевский режим продолжает "прощупывать почву" для отправки своих граждан "на благо родины". Предлагается создать специальные лагеря, в которых можно будет концентрировать "тунеядцев".
Поскольку безработные россияне якобы сидят на шее у государства, получая некие "выплаты". Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала прокомментировал инициативу чиновников.
Интересно Европу поглощают шпионские войны: как российские и китайские диверсанты заполонили страны ЕС
О "счастье" для россиян
Депутат законодательной думы Томской области от правящей партии "Единая Россия" Екатерина Собканюк предложила для безработных россиян создать "трудовые лагеря". По ее словам, на стройках не хватает бетонщиков, арматурщиков, сварщиков и электриков.
По мнению Яковенко, это тот случай, когда у человека отсутствуют механизмы понимания причинно-следственных связей. Ведь примерно 500 тысяч российских мужчин лежат в украинском черноземе или непригодны для трудовой деятельности. Проложить цепочку от потерь до дефицита кадров – это слишком сложная работа для российских чиновников и депутатов.Заметьте! С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла
Россияне пытаются организовать "счастье" в той концепции, которую исповедует тоталитарный режим Владимира Путина. "Трудовые лагеря" – место, где сконцентрировано "счастье". Это описывал писатель Джордж Оруэлл в своем бессмертном романе. Сейчас Россия к этому понемногу возвращается.
Также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сказал, что зря отменили крепостное право. Это большая ошибка. Из-за этого потеряна нить, которая объединяла Россию,
– сказал Игорь Яковенко.
Возвращение крепостничества также можно отнести к вопросу "счастья". Ведь "счастливому" рабу, крепостному и человеку в "трудовых лагерях" не нужно думать и волноваться из-за ситуации в стране. Такого эффекта добивается путинский режим.
Новости России: что интересного произошло
- Россию после наводнений накрыла новая стихия – мощные снегопады. В Екатеринбурге и Свердловской области выпало более 30 сантиметров снега. Россияне жалуются, что снега в мае не было уже 40 лет.
- В Хабаровске вспыхнул масштабный пожар в торговом центре с сотнями посетителей. Когда произошло возгорание, то в гипермаркете было около 300 человек. Пропагандисты заявили, что в результате инцидента якобы никто не пострадал – всех вовремя эвакуировали.
- В Ленинградской и Московской областях прогремели "хлопки". Под Петербургом взорвалось возле "заброшенной" ТЭЦ, вызвав повреждения в домах вокруг. Зато в Москве произошел взрыв в многоэтажке, вызванный, как говорят СМИ, "холодильником".