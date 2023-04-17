Еще мой прадед, даже не дед, таким воевал, – 70-летний генерал о вооружении россиян

У России серьезные проблемы с оружием. Враг не успевает производить большое количество вооружения, которое потерял на войне в Украине. У государства-агрессора еще есть живая сила и ресурсы, но они не смогут быстро восстановить свой потенциал.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, россияне уже даже применяют на войне винтовки Мосина, которые были разработаны еще в 19 веке.

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Романенко отметил, что большое количество современного оружия, которое потеряли захватчики на войне в Украине, Россия не успевает производить.

"У меня прадед воевал с этой винтовкой. Он был разведчиком и совершил 4 солдатских подвига. Мосин даже не в 20, а в 19 веке разработал эту винтовку. Если они (россияне – 24 Канал) вынуждены получать такое оружие, то это о многом говорит", – сказал военный эксперт.

Россияне не смогут быстро восстановить силы

Игорь Романенко подчеркнул, что у России до сих пор есть живая сила. В действительности враг не прекращал так называемую частичную мобилизацию, а продолжает проводить ее тайно. Приблизительно 300 тысяч россиян уже бросили на фронт в Украину.

Они делают это тайно. Оформляют "добровольческие" отряды, для которых планируют набрать еще 400 тысяч. То есть увеличить свою армию, но сделать это быстро они не могут. Они боятся, что это подорвет и так достаточно непростое состояние. Оно постепенно ухудшается в России на этих болотах "глубинного народа",

– заметил он.

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке убежден, что Россия не сможет быстро восстановить утраченные силы. По его мнению, украинским защитникам следует повысить эффективность оружия, уничтожать врага, выполнять оборонные и контрнаступательные задачи.

Романенко об оружии россиян: смотрите видео

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