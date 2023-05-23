В российской Ленинградской области в ночь на 23 мая вспыхнул пожар. Известно, что возгорание было на 3200 квадратных километрах.

Российские спасатели заявили, что в ликвидацию привлекли 56 человек и 15 единиц техники. Следует отметить, что ранее к тушению пожаров Кремль привлекал военных, однако сейчас они "пакетизируются" в Украине.

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Что снова произошло в России

Произошло возгорание в ангаре с паллетами по адресу улица Краснобирская. Всего к тушению пожара привлечены 56 человек и 15 единиц техники,

– заявили спасатели России.

Кроме того, у врагов традиционно "не поступала" информация о пострадавших. Уже в 23:12 22 мая спасатели написали, что якобы пожар локализовали.

Стоит отметить, что населенный пункт, где вспыхнул пожар, россияне не называли. Правда, пропагандисты отметили, что говорится о Тосненском районе Ленинградской области.

Масштабный пожар в Ленинградской области: смотрите видео

Мощно горело и в Воронеже

В ночь на 22 мая мощная пожар был в российском Воронеже. Там горел склад с пластиком, поэтому черный дым виднелся на весь город. Известно, что склад горел на улице Цимлянской.

Только ориентировочно в 22:30 22 мая российские пожарные локализовали огонь и продолжали его ликвидацию.

Как в российском Воронеже горел состав с пластиком: смотрите видео