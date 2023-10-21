Подготовка к междоусобицам: как патриарх Кирилл пытается выслужиться перед хозяином

В России активно создаются новые ЧВК, которыми руководят российские спецслужбы. В частности, под видом ЧВК "Редут" создана теневая армия государственных наемников.

Следовательно, некоторые работники спецслужб являются участниками военных кампаний. По всей вероятности, наемники ГРУ могут пойти против армии наемников минобороны России. Об этом 24 Каналу рассказал чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гари Каспаров.

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Более того, не исключено, что те, кто создает ЧВК, уже готовятся к моменту, когда это станет неизбежным. Крах путинского режима приведет к периоду смуты, который будет решать силовой ресурс,

– объяснил Каспаров.

По его мнению, ЧВК могут помочь добиться успеха во внутренних междоусобицах. Поэтому, допустим, скоро станет очевидным, что частные военные кампании создаются не для отправки на фронт в Украину.

Кто стоит за РПЦ и патриархом Кириллом

В четверг, 19 октября, СБУ заявила, что Русская православная церковь (РПЦ) создает собственные частные военные кампании.

"А что тут удивительного? Русская православная церковь – отдел КГБ. У них просто форма иначе: под рясой спрятаны погоны", – сказал российский оппозиционный политик.

Каспаров объяснил, зачем в России создают ЧВК: смотреть видео

Каспаров отметил, что РПЦ, в том числе патриарх Кирилл, зависимы от одной "кормушки". Выживание путинского режима – выживание всех кормящихся вокруг, то есть это часть системы.

По его словам, если России удастся реформироваться, так же должен реформироваться КГБ, чтобы там возникла церковь, а не придаток спецслужб.

РПЦ создала свою ЧВК