В российском Ставрополе "внезапно" загорелся склад горюче-смазочных материалов: приятные кадры
4 мая 2023, 13:39Читати новину українською
"Хлопок" продолжает атаковать Россию. Так, в Ставрополе загорелся склад горюче-смазочных материалов.
Пожар произошел сегодня, 4 мая, возле завода "Евробетон". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России новый мощный пожар
В российском Ставрополе вспыхнул склад горюче-смазочных материалов. На обнародованных кадрах можно увидеть, что сейчас там масштабный пожар.
РосСМИ сообщают, что в хуторе Ташла на площади в 100 квадратных метров горят бочки с мазутом. Пожару присвоен второй ранг. Бочки горят на открытой территории рядом с заводом "Евробетон".
В настоящее время борются с огнем 45 человек и 13 единиц техники. Есть ли жертвы и пострадавшие – пока неизвестно.
Последствия пожара в Ставрополе: смотрите видео
Частые пожары в России
- 4 мая в Краснодарском крае горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Огонь охватил 400 квадратных метров. О причинах – не сообщается.
- В Ростовской области пожар возник на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов. Губернатор области Василий Голубев заявил, что причиной пожара якобы стала "атака беспилотника". Пожар был ликвидирован сотрудниками завода.
- В Ленинградской области России загорелся самый большой на Северо-Западе аэродром. Оккупанты заявляли, что якобы успели эвакуировать всю технику.