Может начаться "генералопад": о чем свидетельствует смерть командующего оккупантами Жидко

В России внезапно скончался бывший заместитель Сергея Шойгу Геннадий Жидко. Известно, что весной – летом 2022 года командовал оккупантами, которые вторглись в Украину. Пропагандисты заявили о "длительной болезни", однако настоящие причины его визита к Кобзону могут быть совсем другие.

О них 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил начнется ли в России "генералопад".

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Что случилось с генералом

Одной из причин внезапной смерти генерала Марк Фейгин предполагает его вероятное злоупотребление алкоголем. Но есть еще одна версия.

"Явно генерал спитый – это одна сторона медали. Но мы можем предполагать, что идет определенная "чистка". Поскольку выглядит это все очень и очень странно", – подчеркнул он.

После похода Евгения Пригожина на Москву, в России стали исчезать генералы. Некоторых долгое время не было видно в медийном пространстве. В настоящее время неизвестно где находится генерал-"Армагедон" Суровикин. На фоне всех этих историй смерть Жидко выглядит довольно подозрительно.

Его могли отравить – в России травят на раз и никто концов не найдет. Немилость, тюрьма, отравление – там вещи допустимые, когда идет война. Значит о чем-то говорили, что-то "нарыли" – иначе какие еще причины могут быть, что генералов "щемят",

– предположил правозащитник.

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Кто мог ликвидировать Жидко

В России могут быть внутренние процессы, направленные не только против диктатора Владимира Путина. Но и сами генералы могут вести междоусобные войны – избавляться от конкурентов.

"Может идти внутренняя борьба. Не возражение Путина, а Герасимова. Поэтому здесь много причин, по которым может начаться "генералопад". Надо подождать. Если новые генералы будут умирать так быстро, появятся какие-то детали", – добавил Фейгин.

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