Постоянные попытки России установить дополнительные установки противовоздушной обороны вызывают внутреннюю негативную реакцию. Их размещают в районах, где никогда не будут происходить военные действия.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Кстати, ранее белорусское Минобороны заявило, что будет наращивать ПВО вместе с Россией.

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Россияне панически реагируют на усиление ПВО

Постоянные попытки России изобразить войну в Украине как экзистенциальную для внутренней безопасности путем установления дополнительных ПВО в районах, где никогда не будут происходить военные действия, вызывают внутреннюю негативную реакцию.

Российское независимое оппозиционное издание The Insider сообщало, что российские войска устанавливают дополнительные системы противовоздушной обороны С-400 в жилых районах и заповедных природных зонах Москвы, вызывая ответную реакцию со стороны людей и вырубая густые лесистые территории.

Однако пропагандистские СМИ опровергли сообщения о дополнительных установках ПВО.

Впрочем, глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил использовать коммунальные платежи для финансирования установки систем ПВО для защиты от "террористических атак".

Позже Брянская областная дума сняла эту инициативу со своего сайта после того, как инициатива привлекла общественность и обвинила в публикации неизвестных хакеров.

Где в России устанавливают ПВО