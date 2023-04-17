Россияне свозят ПВО в Тульскую область: Жданов назвал причину страха страны-агрессорки
В разных регионах России начали активно устанавливать системы ПВО. Стало известно, что в Тульскую область страны-агрессорки тоже массово стали прибывать средства противовоздушной обороны разных видов.
Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, такая паника у россиян возникла после взрывов под Тулой.
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В Тульскую область массово свозят ПВО
Жданов отметил, что за минувшие сутки в Тульской области зафиксировали массовое прибытие средств противовоздушной обороны разных видов, в том числе – комплексов РЭБ.
Они расставляют средства ПВО в Тульской области. На позиции выводят ЗРК "Панцирь-С1", ЗРК "С-300" дальнего радиуса действия, а также комплекс РЭБ "Поле-21" для борьбы с дронами,
– заметил он.
Военный эксперт предположил, что россияне боятся из-за нескольких взрывов, произошедших в марте этого года в Тульской области, поэтому массово устанавливают средства ПВО в регионе.
Жданов о средствах ПВО в Тульской области: смотрите видео
Взрывы в Тульской области: главное
- В Тульской области России 2 марта произошел мощный взрыв недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 8 утра. Его услышали все местные жители. По их словам, от взрыва задрожали дома. Впоследствии в лесу обнаружили воронку диаметром в 1,5 метра. Вокруг все засыпало пеплом и лежали тела птиц.
- Некоторые пропагандистские СМИ сообщали, что воронка в лесополосе у поселка Березовский в Тульской области образовалась, предварительно, от попадания боеприпаса.
- В Тульской области, а именно – в городе Киреевске, 26 марта расцвел "хлопок". Российские телеграмм-каналы писали о том, что там выбило окна и образовало глубокую воронку.
- Почти сразу после цветения "хлопка" определенные информационные каналы отметили, что это якобы "жестко приземлился" беспилотник Ту-141 "Стриж", который и образовал огромную воронку, и вызвал мощную волну, выбившую окна в жилых домах.
- Сначала были сообщения о том, что в результате оскольчатых ранений пострадали 2 человека – парень и девушка 2002 и 2006 годов рождения. Однако впоследствии количество пострадавших возросло до трех человек – хотя травмы у всех довольно легкие.