Борьба нарастает, – военный эксперт предположил, почему так много ЧВК в России

В России постоянно увеличивается количество частных военных компаний. Все ЧВК будут использованы для борьбы, когда российский диктатор Владимир Путин потеряет власть.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, в России обязательно будут "искать крайнего" в войне против Украины.

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ЧВК сойдутся в смертельном бою

Черник отметил, что классическая военная модель в России потерпела поражение, поэтому участники войны в Украине хотят обезопасить себя. Все ЧВК будут вовлечены в борьбу при передаче власти в России.

Борьба нарастает и обязательно будет назначен виновник катастрофы в Украине. Поэтому и есть такое увеличение количества разнообразных ЧВК, которые неизбежно сойдутся в собственном смертельном поединке,

– считает он.

Военный эксперт добавил, что пока никто не сможет спрогнозировать, кто победит в этой борьбе, а кто проиграет.

Черник о ЧВК в России: смотрите видео

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