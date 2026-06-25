Тактика "мелких ударов": команда бригады "Ахиллес" рассказала, какое воздействие она оказывает на противника

Путин понимает, что его время ограничено, и ищет способы удержаться у власти, однако не стоит ожидать, что диктатор просто сдастся. Сейчас Украине нужна системная работа по ослаблению России с помощью ударов на большие расстояния и сплоченность общества.

Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко пояснил 24 Каналу, что Лукашенко пока не прислушался к предложению Зеленского, что может иметь катастрофические последствия.

Смотрите также: Сигнал Путину: политолог раскрыл, почему Лавров внезапно обвинил США в нарушении договоренностей

Почему в России уже начинают искать виновного в войне?

По словам военного, успехи на фронте не должны "опьянять" общество. Во-первых, ситуацию на поле боя удалось переломить благодаря Силам обороны и поддержке народа. Во-вторых, важно говорить об ударах на оперативном уровне и по стратегическим объектам в глубине России – украинскими дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами. Это системный процесс, требующий времени и максимального "обескровливания" России тактикой мелких порезов.

Сейчас ведется подготовительная работа в информационном поле на территории России: пропагандисты уже начинают говорить, что на самом деле во всем виноват только Путин. Это свидетельствует о том, что в "час Ч" его, вероятно, "похоронят" так же, как в свое время похоронили Сталина, свалив на него ответственность за все.

По мнению Федоренко, россияне не осознают, как над ними насмехаются собственные власти, потому что их намеренно лишили надлежащего образования, чтобы максимально "затупить". Речь идет о стране-"бензоколонке" с огромными запасами полезных ископаемых и металлов, где большинство людей до сих пор пользуются уличными туалетами, потому что все деньги уходят в один "карман".

Поэтому выполнение задач по уничтожению влияния России должно выстраиваться системно — ещё некоторое время придётся активно вести боевые действия на тактическом уровне, наращивать возможности по перерезанию логистики, подавлению ПВО и уничтожению военно-политического потенциала в глубине России.

Посмотрим, что будет делать Лукашенко. Пока не видно, что он прислушивается к рекомендациям президента Украины. Если белорусы склонят голову, как это сделали россияне, мы будем вынуждены наносить удары по объектам энергетики, нефтепереработки и военного назначения — и это на десятилетия отбросит Беларусь назад,

– сказал Федоренко.

Почему иностранные инвесторы начинают уходить из России: смотрите в видео