России уже надоедает правление Путина, – эксклюзивное интервью с Дмитрием Ярошем

Владимир Путин думает об Украине значительно больше, чем о территориях, которые должны принадлежать его "недоимперии". В то же время столь длительное правление главы Кремля россиянам уже надоедает.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил командующий Украинской добровольческой армии и бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Он также рассказал о возвращении оккупированных территорий, вероятном наступлении России и готовности Вооруженных сил Украины к противостоянию.

Первая часть Попрут – будем убивать, – эксклюзивное интервью Яроша о готовности ВСУ к наступлению России

О возможном признании боевиков

Есть мнение, что альтернативным выходом из той ситуации, которая сложилась сейчас для Путина, может стать признание боевиков на Донбассе. Может ли такое случиться? Как вы относитесь к тому, что такой вариант не исключен?

Он не исключен, безусловно. Однако в то же время, мне кажется, России он крайне невыгоден. Это не Крым, это – разодранные войной территории с уничтоженной экономикой, инфраструктурой, с очень бедными людьми. Не думаю, что им нужна еще и эта проблема.

Профильный комитет Госдумы 15 февраля может рассмотреть проект обращения к Путину о так называемых "республиках" на оккупированном Донбассе. Депутаты хотят, чтобы глава Кремля признал их на официальном уровне.

Мы же понимаем, что Москва и Санкт-Петербург – это не совсем Россия, так сказать. Мы видим часто репортажи из "Средней полосы" и других их "глубинок", где россияне находятся в просто плачевном положении.

В России, мне кажется, это десятилетнее правление Путина наконец надоедает. Когда уже даже генералы-империалисты начинают выступать официально против Путина, призывают его уйти в отставку и не нападать на Украину, то это о многом говорит.

Дестабилизационных факторов там очень много. Мы видим, как Путин перебрасывает войска из Сибири на Запад, и понимаем, что Китай получает большой плацдарм для оперативного маневра.

Дмитрий Ярош в программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

Они уже заселяли несколько десятков лет Иркутскую область, Бурятское (государство – 24 канал). Я там служил, поэтому знаком с географией.

Понятно, что сейчас Россия медленно начинает терять Сибирь. Для нормального лидера государства это должно стать главной проблемой. Впрочем, для Путина это не является проблемой.

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Видимо, он уже стал "старичком", который сошел с ума, дебильноватым немного. Поэтому и об Украине думает больше, чем о территориях, которые должны принадлежать этой "недоимперии".

О том, кто влияет на Путина

Мы слышали обращение российского военного к Путину с требованием не атаковать Украину. Также было обращение интеллигенции России. Влияет ли это вообще на главу Кремля, и кто принимает решение? Могут ли на него влиять те "ястребы", которые требуют закончить все военным путем?

Любого короля делает его свита. Слова тех самых "Патрушевых" и еще каких-то определенных людей... Скажу честно, я не очень ориентируюсь в этом. Слышу, конечно, об одной "башне Кремля", о второй, то есть о том, что есть разные группы влияния.

Однако при этом окончательное решение все-таки будет принимать Путин. Российский народ всегда любил иметь царя, так сложилось со времен Монгольской империи Чингисхана.

Поэтому те, кто находится возле него, в конце концов будут ждать приказа от своего "царька" – Путина. Думаю, что именно так будет развиваться ситуация. То, что в его голове, и будет переориентировано на ситуацию, которая сейчас складывается у нас на границах.

Ярош: "Окончательное решение по Украине будет принимать Путин" / Фото Getty Images

Мы видим, как он трясется за свою никчемную жизнь, встречается даже с руководителями государства с десятками метров дистанции, несмотря на то, что вакцинирован "Спутником V".

Сеть взорвала фотография с переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, так как они сидели за многометровым столом. Огромную дистанцию глава Кремля соблюдал и во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В то же время видно, что он так трясется за себя, что просто ужас. Такие люди не могут быть нормальными лидерами: никчемные и неуклюжие. Впрочем, от них и угроза наибольшая, к сожалению.

Насколько имперское желание России интегрировать Украину и вернуть все так, как было, завязано лично на Путине? Изменится ли ситуация для нас, когда его не станет?

Возможно, да, потому что когда у них меняются цари, то, как правило, начинается "смута". Тогда не до внешних факторов. Затем снова возможно продолжение имперской политики. Однако, мне кажется, что эта империя уже долго не протянет.

Там так много дестабилизирующих факторов. Например, сейчас видим, что происходит на северном Кавказе и какую роль играет Рамзан Кадыров. В частности, какие заявления он делает, как выстраивает перед собой высшее политическое руководство Кремля.

Ярош: "Кадыров выстраивает высшее политическое руководство России" / Фото Getty Images

Видим, как Башкортостан и Татарстан угнетенно начинают поднимать волну определенного возмущения. Видим, как Хабаровск недавно выступал: десятки тысяч людей выходили и кричали "Путин – вор". Они даже говорили о москалях – была у них своя кричалка.

Думаю, если Путин прекратит быть президентом России, то это приведет к деэскалации вокруг Украины на определенный период. Это шанс для нас снова нормально поднять экономику и максимально оторваться от любой зависимости от России.

Речь идет о чем угодно: энергоносителях, информации, даже культурной зависимости. То есть "прочь от Москвы!" – тут самое главное.

О возвращении оккупированных территорий

Допускаете ли вы, как военный, что когда откроется такое историческое окно возможностей, Украина воспользуется им и, например, с помощью военного силового сценария попытается вернуть оккупированные Крым и Донбасс?

Здесь надо не пробовать, а однозначно возвращать. Именно на это нужно рассчитывать, готовиться и составлять всевозможные планы. Даже не сомневаюсь относительно Донецка и Луганска: здесь понятно, что они вернутся в Украину.

Крым, с военной точки зрения, значительно сложнее вернуть. Впрочем, воспользовавшись ситуацией, когда империя начнет распадаться, думаю, мы его вернем.

Там и новый мост понадобится, потому что Кубань – тоже украинская. При определенных нормальных обстоятельствах мы можем Кубань тоже вернуть в состав украинского государства.

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О готовности Вооруженных сил Украины

Вы говорили, что минские договоренности – это плохо, но они дают время, чтобы подготовиться в вопросе военной силы. Используем ли мы его?

Использовали не так, как бы мне хотелось. Хотелось бы, чтобы у нас было значительно меньше проблем, в частности с военной техникой, вооружением и тому подобное. Когда идет война, а в стране демократия, то очень трудно быстро принимать решения и соответственно менять подходы к формированию Вооруженных сил Украины.

Понятно, что по сравнению с 2014 годом, ВСУ в 2022 году – это совсем другое. Однако в то же время, когда солдатам и офицерам в течение 3 лет не повышают зарплату, то это не дело – так не должно быть.

Ярош: "По сравнению с 2014 годом, ВСУ в 2022 году – это совсем другое" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Почему я очень надеюсь на новую команду военного руководства в наших ВСУ? Потому что эти ребята, мне кажется, способны очень быстро и эффективно сделать то, что необходимо.

Главное, чтобы была поддержка со стороны политической власти. Лишь бы не было так, как с теми смартфонами – у ротных нет защищенной связи, прошу прощения, а бабушкам будем раздавать.

Владимир Зеленский пообещал, что вскоре украинцы старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, смогут получить бесплатный смартфон от государства.

То есть это важно. Понятно, что Вооруженные силы могут эффективно функционировать, если нормально будет работать экономика и будет достаточно поступлений в военный бюджет нашего государства.

Думаю, что Вооруженные силы способны выполнить любые задачи, которые будет ставить политическое руководство. Любые – еще раз подчеркиваю. Однако нужна поддержка всего общества, единение и нормальная экономика.

Вы говорите об этом Валерию Залужному? Рассказываете ли ему, что нужно не смартфоны покупать, а рации для фронта? Слышит ли он вас и как к этому относится?

Залужный это прекрасно и сам понимает. Ему даже говорить о таком не нужно. Он заинтересован в том, чтобы Вооруженные силы как можно лучше развивались, чтобы он показал результат как главнокомандующий. Для Залужного это абсолютно понятные вещи.

Думаю, что он и Верховному Главнокомандующему об этом говорит. Этим Залужный мне очень импонирует. Он умеет слышать, брать на себя ответственность и доносить свой взгляд высшему руководству.

Ярош: "Залужный заинтересован, чтобы Вооруженные Силы развивались" / Фото пресс-службы ВСУ

О теробороне в Украине

Вы ушли из большой политики с намерением заниматься переформатированием добровольческих батальонов в систему территориальной обороны. С 1 января эту систему начали разворачивать на государственном уровне на территории всей страны. Вовлечены ли вы в этот процесс и верите ли, что это наконец сделают?

Безусловно, мы уже приобщены по регионам к этому процессу. Единственное, что меня в конце 2021 года выбило из колеи, – старое ранение. Раненая рука давала знать о себе. Однако теперь я уже в строю.

Думаю, что вскоре встречусь с командующим территориальной обороны Юрием Галушкиным, и, соответственно, мы о многом поговорим. В частности, где мы можем быть полезны в развитии этой системы.

Что известно о теробороне в Украине В Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, который предусматривает основание Сил теробороны. Соответствующие бригады есть в каждом областном центре. В общем туда планируют привлечь около 80 тысяч бойцов и еще 10 тысяч офицеров-контрактников.

Однако учитывая то, что есть возможность эскалации даже в течение нескольких недель, у меня немного другие задачи. Надо боевые батальоны подготовить, и мы этим занимаемся.

Потом, если все будет хорошо, мирно и тихо, мы займемся и территориальной обороной.

По словам российских пропагандистов, ваши батальоны уже готовятся брать штурмом оккупированные территории вместе с какими-то польскими наемниками. Вы слышали это? Есть ли такие планы?

С 2014 года почти в каждом интервью я подчеркиваю, что батальоны добровольцев всегда выполняли все приказы военного командования Вооруженных сил Украины: была ли это Антитеррористическая операция, или Операция Объединенных сил.

Мы всегда подчинены и действуем в полной слаженности с военным руководством. Поэтому никаких действий добровольческих подразделений вне приказов командования ООС не будет.

Хотя конечно хочется вернуть Донецк, Луганск. Но всему свое время под солнцем, не сейчас.

То есть вы считаете это реалистичным сценарием?

Абсолютно реалистичным. Оно же как тыква: есть оболочка, а где-то далеко есть резервы российской регулярной армии. Если быстро пробить оболочку, то там ничего нет. Поддержки населения тоже нет настолько большой, на которую бы они могли опираться. Соответственно все реалистично.

Имея желание, политическую волю и определенный геополитический расклад, который каждый раз все больше становится на сторону Украины, можно сделать все.

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О вероятном сценарии вторжения России

Судя по тем действиям, которые сейчас происходят возле границ Украины и в Беларуси, какой из сценариев вторжения со стороны России вы считаете наиболее вероятным? К чему готовиться?

Сейчас самым вероятным (сценарием – 24 канал) кажется активизация боевых действий на Востоке Украины. Я об этом всегда говорю: Путин – КГБшник, он действует как КГБшник. Поэтому нужен повод, провокация.

Такую провокацию масштабную, вероятнее всего, не одну, он готовит. Соответственно, от этого мы уже будем отталкиваться и смотреть, как все будет разворачиваться. Сдается мне, что должна была бы начаться (активизация боевых действий – 24 канал) на Востоке.

Хотя не исключаю, что этого "усатого таракана" Александра Лукашенко он тоже может использовать для каких-то провокаций и показать, что на их братскую республику напали "злобные укры", и, соответственно, им нужно отвечать.

Ярош: "Путин может использовать Лукашенко для провокаций" / Фото Getty Images

Там может быть что угодно. Сценариев, думаю, генеральный штаб (России – 24 канал) разработал очень много. Приезд Валерия Герасимова в Беларусь якобы для контроля за учениями тоже о многом говорит. То есть будем отслеживать.

Насколько я информирован, ВСУ готовы к отражению возможных наступательных действий России на разных направлениях. Мы сейчас видим, что проходят параллельно учения украинских Вооруженных сил "Метель-2022" в противовес тем, которые проводят в Беларуси.

Россия стягивает свои войска и технику в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022". Первые подразделения войск прибыли туда в январе.

То есть все идет по плану, все нормально. Главное не паниковать и делать свое дело.

О планах в случае наступления Путина

У многих людей возникает вопрос – что делать, если вдруг "что-то"? У вас большая семья. Как будете действовать? Будете ли куда-то выезжать?

Мы выезжать не будем. Недавно Борису Филатову, это мой хороший друг, я сказал, что мы превратим Днепр, Каменское, Новомосковск, эту большую городскую агломерацию, в крепость и будем "рубиться" там до конца.

На это он возмущенно начал говорить: "Ты что, тут же дома снесут, коммуникации". Я ему ответил: "Ничего, зато войну выиграем".

С семьей мы тоже говорили. Моя жена и сын категорически отказались куда-то эвакуироваться, хотя у меня есть возможности. В частности, старшая дочь на Франковщине. В принципе, можно вывезти.

Однако решили, что будет большая мотивация для того, чтобы убить как можно больше оккупантов и никуда не отступать. И, возможно, это станет примером для других. Мои зятья по 5 лет воевали и готовы сейчас также стать в строй, поэтому по семейной линии все нормально – будем воевать.

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А вы лично готовы стать к оружию, если будет вторжение? Позволяет вам рука стрелять? В каком вы физическом и моральном состоянии?

У меня же подразделения на фронте, поэтому я ими командовал и командую в течение 8 лет. Мне не надо возвращаться в строй.

Однако сейчас рука еще не функционирует так, как нужно.

Я прекрасно понимаю, что моей главной задачей будет не стрелять во врага, а командовать подразделениями и координировать их деятельность. Мне ребята не дают возможности стрелять. Берегут меня.