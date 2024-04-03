Контрактники поступают ежемесячно: военный эксперт назвал возможности российской мобилизации
Россия до 1 июня может мобилизовать еще 300 тысяч военных. И у нее есть ресурсы, чтобы сделать это безболезненно.
Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Сергей Грабский. Примерно 20 тысяч контрактников страна-агрессор выставляет ежемесячно, которые отправляются на поле боя, отметил он.
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"Таким образом мы можем говорить о примерно 60, возможно 70 тысяч контрактников, которые могут быть собраны и призваны для ведения боевых действий, если мы говорим об алгоритме Украины", – добавил Грабский.
Мобилизационные возможности России
Может ли собрать Россия 300 тысяч за два месяца – вопрос сложный. Впрочем, нет сомнений, что они могут рекрутировать в целом такое количество. Но вопрос готовы ли будут эти мобилизованные к боевым действиям.
Когда говорим о мобилизации, это только первый этап подготовки войск. Далее идет оперативное слаживание, и выдвижение в районы оперативного назначения или распределение по воинским частям,
– отметил военный эксперт.
По его предположениям, они не обязательно могут идти на территории Украины, а быть прямой угрозой для Балтийских стран и Польши.
"Таким образом, да, в принципе Россия может собрать 300 тысяч войск дополнительных. А будут ли они все направлены против Украины – вопрос и он достаточно спорный, потому что Россия смотрит немножко с другой перспективы. Они вполне довольны тем темпом войны, которую ведут сейчас на территории Украины. Мы не можем исключать вероятности того, что дополнительные контингенты будут направлены не обязательно против Украины, а именно против стран Балтии, против Польши и так далее", – добавил Грабский.
Призыв и мобилизация в России: основное
- Владимир Путин издал новый указ о весеннем призыве на срочную службу, который начинается с 1 апреля. Он стремится призвать 150 тысяч человек.
- Напомним, что с 1 января 2024 года в России изменен возраст призывников. К службе могут привлечь лиц в возрасте от 18 до 30 лет.
- Призвать потенциальных военнослужащих Россия может и со временно оккупированных территорий, в частности Крыма. Так, вероятно, там могут собрать до 15 тысяч граждан.