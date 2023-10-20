Мировым СМИ лучше убираться: как Россия использует иностранных журналистов

На территории России арестовывают западных журналистов. Их держат в тюрьмах, чтобы впоследствии обменять. Так Путин хочет вынудить другие страны вести с ним переговоры.

Тезис о том, что с террористами не ведут переговоров, достаточно условен, потому что по поводу обмена заложниками переговоры возможны. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что даже израильские спецслужбы ведут подобные переговоры.

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Иностранных журналистов используют как обменный фонд

Никаких противоречий для того, чтобы проводить переговоры с Путиным по обмену людьми нет. Можно провести аналогию с Израилем. Сообщается, что страна в ближайшее время начнет наземную операцию в Секторе Газа, в частности, чтобы освободить заложников. Но, конечно, в какой-то момент начнутся переговоры. Вопрос в том, когда и на каких условиях.

Да, Путин преступник, самозванец, узурпатор. Он является террористом, но с террористами по поводу заложников разговаривают. Для этого даже не нужно иметь дипломатические отношения, потому что каналы связи сохраняются,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

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Россия сегодня действительно набирает обменный фонд, людей ловят прямо на улицах. Журналисты из мировых СМИ не являются исключением.

Думаю, редакциям мировых СМИ нужно отозвать своих журналистов из России, потому что они являются добычей. Есть другие способы получить информацию, не отправляя своих журналистов в логово змея,

– подчеркнул Яковенко.

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