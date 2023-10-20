Теза про те, що з терористами не ведуть перемовин досить умовна, бо щодо обміну заручниками перемовини можливі. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що навіть ізраїльські спецслужби ведуть такі переговори.

Дивіться також У Секторі Гази пролунали потужні вибухи вночі, серед загиблих журналісти, – ЗМІ

Іноземних журналістів використовують, як обмінний фонд

Жодних суперечностей для того, щоб проводити переговори з Путіним щодо обміну людьми немає. Можна провести аналогію з Ізраїлем. Повідомляється, що країна найближчим часом почне наземну операцію у Секторі Гази, зокрема, щоб звільнити заручників. Але, звісно, в певний момент розпочнуться переговори. Питання в тому, коли та на яких умовах.

Так, Путін злочинець, самозванець, узурпатор. Він є терористом, але з терористами щодо заручників розмовляють. Для цього навіть не потрібно мати дипломатичні стосунки, бо канали зв'язку зберігаються,

– підкреслив Ігор Яковенко.

Російський опозиційний журналіст розповів про затримання журналістів у Росії: дивіться відео

Росія сьогодні справді набирає обмінний фонд, людей ловлять просто на вулицях. Журналісти зі світових ЗМІ не є винятком.

Думаю, редакціям світових ЗМІ треба відкликати своїх журналістів з Росії, бо вони є здобиччю. Є інші способи отримати інформацію, не відправляючи своїх журналістів у лігво змія,

– наголосив Яковенко.

Обмінний фонд України: як окупанти здаються в полон