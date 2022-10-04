Значит больше: в России показали карту с Херсонщиной, на которой ВСУ продвинулись на 30 километров
Украинские военные всего за один день продвинулись в Херсонской области на 30 километров. Также наши защитники освободили почти всю Харьковскую область.
О таких успехах ВСУ заявили во время брифинга в Министерстве обороны России, пишет 24 канал. Россияне показали свою карту боевых действий по состоянию на 4 октября.
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За сутки ВСУ освободили почти всю Харьковщину, которая все еще была оккупирована
Благодаря жесту доброй воли российские войска практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области.
В Харьковской области оккупированными осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Накануне в России утверждали, что держат под контролем всю оккупированную территорию Харьковской области к востоку от реки Оскол.
Сопоставив два тезиса, следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети территорий Харьковской области, которая была оккупирована.
Карта боевых действий в Харьковской области / Скриншот Минобороны России
Россияне бегут на Юг
Кроме того, российские войска сбегают с севера Херсонской области. 3 октября линия фронта на русской карте проходила в районе селений Давидов Брод, Добрянка и Золотая Балка.
Но российское Минобороны 4 октября показало, что оккупированы территории примерно до линии между Давидовым Бродом и Дудчанами. Следовательно, линия фронта на Херсонщине сместилась к югу примерно на 30 километров.
Карта боевых действий в Херсонской области / Скриншот Минобороны России
Оккупанты заявили о "тактическом ходе"
Ранее в России оправдывали бегство с оккупированных территорий Украины так называемым жестом доброй воли. Теперь приспешники Владимира Путина придумали новое оправдание.
Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов прокомментировал неудачи российской армии в эфире пропагандистских медиа. Он заявил, что отступление россиян – "это тактический ход".
Предатель Стремоусов сказал, что когда российская армия отступает, это означает, что она идет вперед.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
Украинские воины 4 октября освободили на Херсонском направлении сразу 9 населенных пунктов:
- Староселье,
- Большая Александровка,
- Давидов Брид,
- Блакитне,
- Новодмитровка,
- Нововоскресенское,
- Новониколаевка,
- Новопетровка,
- Дудчаны.
В Минобороны Украины официально подтвердили освобождение поселка Давыдов Брод.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что накануне ВСУ освободили Осокоровку, Золотую Балку, Михайловку, Крещеновку и Шевченковку.
4 октября также сообщалось, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка. В Офисе Президента сообщили, что ВСУ уже деоккупировали более 1500 населенных пунктов.
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