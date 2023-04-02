Удастся ли России пополнить запасы снарядов: оценка украинского генерала

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что производство боеприпасов налажено. Мол, войска будут обеспечены.

Сегодня у России огромные потери живой силы, огневых средств и снарядов – она не может быстро себя пополнить. Даже ракеты "Искандер", "Калибры", Х-22, Х-35 и другие, применяемые для совершения террористических атак, иссякают. Об этом 24 Канала сказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж.

Достойно внимания Шойгу убегает даже от вопросов пропагандистов: его спросили, когда ждать мира

Да, враг продолжает наносить удары, но не может добиться ни одной поставленной цели.

"Наши люди воспринимают это как мощный акт агрессии. Это наоборот поднимает дух и злобу против них. Фактически, никакого результата нет. Не уничтожены энергетические или инфраструктурные объекты, не уничтожена логистика по поставкам техники и вооружения нашими партнерами", – подчеркнул Маломуж.

На что способен российский ВПК

По словам генерала, россияне пытаются увеличить запасы за счет производства, а также проведение ревизий старых боеприпасов.

"На огромных складах в лесах они уже 30 лет находятся под снегом. Эффективности нет, все нужно переделывать, ремонтировать, разбирать и снова собирать. Это огромная работа", – подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки.

Впрочем, государству-агрессору не удастся накопить резервы не только для наступления, но и обороны.

Элементы, работающие на обеспечение ракетных систем, систем ведения огня на "Градах", "Ураганах", "Смерчах" уже ограничены на 60 – 70%. Нет ресурсов, чтобы массово забрасывать нас,

– замечает Маломуж.

Более того, снарядов нужны миллионы. Так, Запад передает Украине миллион всего 155 калибра, о других видах вооружения и говорить нечего.

"Мы получаем и технологическое преимущество, и преимущество в вооружении. Все идет по нарастающей, а у России – по спадающей", – акцентирует Маломуж.

Он убежден: то, что Шойгу ездит по заводам, поднимает боевой дух, призывает работать круглосуточно, ничего не изменит. Да, частично они пополнят запасы. Но обеспечить новые части большим количеством боеприпасов – ресурсов нет.

Кроме того, речь идет о новейших системах, а это уже управляемые боеприпасы, наносящие точные удары. Использование старых не дает перспектив.

По мирному населению еще могут бить, но не по войскам. Мы уже освоили тактику, знаем сильные и слабые стороны врага, в частности – эти боеприпасы и как от них защититься. Мы ежедневно уничтожаем не только живую силу и технику, но и склады и логистику, которая пытается снабдить боеприпасами,

– утверждает генерал армии Украины.

Поэтому, вероятнее всего, производство не решит проблемы. Главное, что мы не должны дать россиянам фору во времени.

"Должны хорошо подготовились и осуществить такие мощные наступательные операции, которые и освободят территории, и обесценят всю мощь ВПК и войск противника", – подытожил Маломуж.

Бывший сотрудник Службы внешней разведки сказал, поможет ли россиянам производство боеприпасов: смотрите видео

Последние потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают выбивать врага из нашей земли. По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 174 550 своих военных.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 560 захватчиков. Кроме того, уничтожено немало вражеской техники: 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Отмечается, что самыми горячими остаются бои за районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки. 1 апреля наши военные отразили более 70 атак противника по этим направлениям.



