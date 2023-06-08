Минобороны показало видео, как Россия обстреляла Херсон во время эвакуации
Источник:Анна Маляр
Россия цинично обстреляла Херсон в то время, когда в городе идет эвакуация мирных жителей. Людей вывозили из-за затопления.
Последнее подрывом Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня также вызвала Россия. Замминистра обороны показала видео, на котором видно, как Россия атакует уже затопленную территорию.
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Россия обстреляла затопленный Херсон
Анна Маляр рассказала, что видео снято в Херсоне. Ведь россияне обстреливают затопленные районы.
Карл Фон Клаузевиц в свое время писал, что войны с дикими народами более жестокие и разрушительные, чем войны с цивилизованными народами. У диких народов господствуют эмоциональные намерения, в то время как у цивилизованных – намерения обусловливаются разумом,
– написала чиновник.
Как россияне атаковали Херсон: смотрите видео
Что известно об эвакуации и обстреле Херсонщины
После взрыва Каховской ГЭС вода затопила деоккупированную Правобережную и временно оккупированную Левобережную Украину.
Украинские власти в день трагедии, 6 июня, призвали людей немедленно эвакуироваться и начали вывозить жителей, чтобы спасти человеческие жизни. В свою очередь оккупанты на левом берегу не вывозят людей, бросив их на произвол судьбы.
Следует отметить, что под водой находятся 600 квадратных километров Херсонщины. Из них Левобережье затоплено на 68%, правобережье – на 32%. Именно поэтому Украина призвала руководство ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные гуманитарные организации помочь спасти людей на оккупированных территориях.
По состоянию на 8 июня Украина эвакуировала с подтопленных территорий Херсонщины 2154 человека, из них 120 – дети. Именно во время эвакуации ориентировочно после 14:00 8 июня Россия обстреляла прибрежную территорию и центральную часть Херсона.
По данным Министерства внутренних дел, девять человек ранены:
- 6 гражданских;
- 1 полицейский;
- 2 сотрудника ГСЧС.
Жертв нет, раненым оказывали медицинскую помощь.