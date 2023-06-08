Минобороны показало видео, как Россия обстреляла Херсон во время эвакуации

Россия цинично обстреляла Херсон в то время, когда в городе идет эвакуация мирных жителей. Людей вывозили из-за затопления.

Последнее подрывом Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня также вызвала Россия. Замминистра обороны показала видео, на котором видно, как Россия атакует уже затопленную территорию.

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Россия обстреляла затопленный Херсон

Анна Маляр рассказала, что видео снято в Херсоне. Ведь россияне обстреливают затопленные районы.

Карл Фон Клаузевиц в свое время писал, что войны с дикими народами более жестокие и разрушительные, чем войны с цивилизованными народами. У диких народов господствуют эмоциональные намерения, в то время как у цивилизованных – намерения обусловливаются разумом,

– написала чиновник.

Как россияне атаковали Херсон: смотрите видео

Что известно об эвакуации и обстреле Херсонщины

После взрыва Каховской ГЭС вода затопила деоккупированную Правобережную и временно оккупированную Левобережную Украину.

Украинские власти в день трагедии, 6 июня, призвали людей немедленно эвакуироваться и начали вывозить жителей, чтобы спасти человеческие жизни. В свою очередь оккупанты на левом берегу не вывозят людей, бросив их на произвол судьбы.

Следует отметить, что под водой находятся 600 квадратных километров Херсонщины. Из них Левобережье затоплено на 68%, правобережье – на 32%. Именно поэтому Украина призвала руководство ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные гуманитарные организации помочь спасти людей на оккупированных территориях.

По состоянию на 8 июня Украина эвакуировала с подтопленных территорий Херсонщины 2154 человека, из них 120 – дети. Именно во время эвакуации ориентировочно после 14:00 8 июня Россия обстреляла прибрежную территорию и центральную часть Херсона.

По данным Министерства внутренних дел, девять человек ранены:

6 гражданских;

1 полицейский;

2 сотрудника ГСЧС.

Жертв нет, раненым оказывали медицинскую помощь.