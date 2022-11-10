Танки, БТРы и САУ: аналитики назвала бешеные потери России за сутки
Источник:Якуб Яновский
Только за 9 ноября российская армия потеряла в Украине 39 единиц различной техники. Враг потерял немало танков, БТРов и САУ.
Потери России за 9 ноября подсчитали аналитики Oryx и обнародовал их в твиттере военный обозреватель Якуб Яновский. Только 9 ноября Россия потеряла не менее 10 танков.
Обратите внимание Россия потеряла более 7,5 тысячи авто и другой тяжелой техники: что уничтожили ВСУ
Украинские военные захватили два танка
Разведчики включают в список только уничтоженную технику, о которой есть фото- и видеоматериалы. Украинские военные смогли захватить российские танки T62M и T-72B3. Кроме того наши воины уничтожили танки T-62M, T-64BV, T-72, T-80 BV.
Также за один день Россия потеряла два плавучих бронетранспортера МТ-ЛБ: один был уничтожен, а другой захватили ВСУ. Кроме того, российские военные потеряли сразу 7 БМП и 6 БТРов.
Украинские военные смогли уничтожить три российских самоходных артиллерийских установки типа 2С9 "Нона", "2С1 Гвоздика" и 2С4 "Тюльпан".
Потери России за 9 ноября / Данные Oryx
Россия потеряла 100 тысяч военных
- В Генштабе ВСУ информировали, что Россия в войне против Украины потеряла уже более 77 тысяч военных. В октябре – ноябре потери оккупантов резко увеличились на фоне частичной мобилизации в России и неудачных атак на Бахмутском направлении.
- Кроме того, Россия уже потеряла более 2 800 танков и 278 самолетов, а также 260 вертолетов. Заместитель министра обороны Пентагона по политике Колин Кал заявил, что Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков.
- Генерал армии США Марк Милли заявил, что российская армия потеряла более 100 тысяч солдат на войне.
К сведению – Россия потеряла почти все склады боеприпасов: смотрите видео