В постоянной зоне риска: как россияне пытаются обезопасить остатки ракетоносителей

Россия нарастила активность в Азовском море. В его акватории появились ракетоносители. Также в Мариуполе заметили уже третий российский танкер.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что это связано с тем, что акватория Черного моря россиян стала немного недоступной. Это произошло благодаря украинской "бавовне".

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Это не является препятствием для ВСУ

По официальным данным, в акватории Азовского моря находятся ракетоносители на рейде.

Россияне отправляют свои корабли туда, чтобы хоть как-то обезопасить те, что у них еще остались от Черноморского флота,

– объяснил депутат.

Соответственно украинским Вооруженным Силам, по его словам, значительно труднее добираться акватории Азовского моря из-за того, что города и районы, которые имеют выход к Азовскому морю, находятся под временной оккупацией.

Однако для Сил обороны это не является существенным препятствием, ведь еще в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения россиян, они совершили атаку по порту в Бердянске.

"Сегодня враг очень осторожно запускает в Мариупольский порт легкогрузовые суда. Они якобы перевозят "строительные материалы", но понятно, что на самом деле очень малыми партиями поставляют оружие. Россияне понимают, что они в постоянной зоне риска", – отметил Дмитрий Забавин.