В результате удара России по Херсонщине пострадала целая семья: известно количество погибших
Источник:Александр Прокудин
Российские захватчики ударили по Херсонщине и областному центру. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что Россия 3 сентября обстреляла Херсон и Белозерку. Он поделился подробностями очередного российского теракта в своих соцсетях.
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Подробности атаки россиян на Херсонщину
Как сообщил Прокудин, Россия обстреляла жилые дома в Белозерке около 18:00. В результате пострадала семья. 35-летний мужчина, к сожалению, погиб на месте. А его жену и 9-летнюю дочь госпитализировали с ранениями. Кроме них пострадал 37-летний местный житель, получивший травмы лица.
Эту информацию также подтвердил Игорь Клименко. По его словам, россияне вечером обстреляли населенный пункт из артиллерии.
Ни одного спокойного дня в Херсонской области. Враг продолжает бить по гражданским,
– написал министр.
По словам главы МВД, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Следователи и криминалисты документируют очередное военное преступление российских оккупантов. Клименко также поделился кадрами с места ударов.
В этот же день российские захватчики обстреляли Херсон. Под их ударом оказался микрорайон Корабел. Известно об одном пострадавшем. Это 77-летний местный житель, получивший обломочные ранения предплечья. Его отвезли в больницу.
Россияне не прекращают террор Херсонщины
- Недавно захватчики обстреляли из артиллерии тракторную бригаду в Белозерской общине. К сожалению, водитель трактора погиб, а его коллега получил тяжелые травмы.
- Ранее оккупанты ударили по центру Херсона и убили женщину. 51-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Напомним, в День Независимости Россия ударила по центру Херсона. Захватчики попали в крышу частного дома. В результате пострадали 3 человека, среди которых 7-летний ребенок.