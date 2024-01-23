Россия цинично атаковала Харьков ракетами: десятки пострадавших, есть погибшие

Враг на рассвете 23 января нанес массированный ракетный удар. Под российской атакой оказался Харьков, где пострадали десятки человек.

К сожалению, также есть погибшие в результате ракетного удара. Что известно о жертвах и раненых после ракетных обстрелов – далее в материале 24 Канала.

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Десятки пострадавших в Харькове

Россияне нанесли несколько ракетных ударов по Харьковской области. Под российскими обстрелами оказались многоэтажки, частные и многоквартирные дома. По предварительным данным, оккупанты атаковали Харьков ракетами типа Х-22.

Как сообщили в полиции, по состоянию на 14:25 от российской атаки пострадали 62 человека. 57 человек, в том числе восемь детей получили ранения.

Также известно о погибших. По состоянию на 15:18 сообщается о шести жертвах. В последний раз под завалами спасатели обнаружили тело 21-летней девушки.

Сначала сообщили о гибели двух женщин – 46 и 50 лет. Впоследствии стало известно о еще одном погибшем мужчине. По состоянию на 12:40 в Офисе генпрокурора сообщили, что количество жертв увеличилось до 5 – в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончались еще два человека.

Медики продолжают оказывать помощь, поэтому, к сожалению, количество пострадавших может позже увеличиться.

Ракетные удары по Харьковской области 23 января: что известно

Враг атаковал Харьковскую область еще ночью. Так, около 04:00 оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Тогда о пострадавших не сообщалось. Также оккупанты нанесли удар по городу Балаклея. Там повреждены учебное заведение, административное здание и жилые дома. В результате обстрела в Балаклее двое пострадавших – 88-летний мужчина и 78-летняя женщина, их состояние среднее.

Во время утренней массированной атаки россияне снова ударили по Харькову. Взрывы раздались в Киевском и Салтовском районах. Под ударом оказалась только гражданская инфраструктура.

Так, в пригороде Харькова российские военные цинично атаковали газопровод. Там повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, ранения получили дети и одна женщина. В другом районе Харькова россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

Оккупанты также ударили по многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки один из подъездов был полностью разрушен. Под завалами могли оказаться люди, сейчас спасатели проводят спасательно-поисковую операцию.

Кроме домов, также были повреждены припаркованные рядом автомобили – они выгорели дотла.