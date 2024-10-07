Россия атаковала Киев "Кинжалами": все цели уничтожены

Россия продолжает атаковать Украину с воздуха различными типами оружия. В частности, она запускала "Кинжалы".

Утром 7 октября Россия атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами. В Киеве отчитались о работе противовоздушной обороны.

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Как отработали силы ПВО

По предварительной информации, все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков. говорится о Голосеевском и Соломенском районах.

По информации на 9:10 в городе обошлось без разрушений и пострадавших. Информацию уточняют.

Кроме этого, также во время тревоги взрывы слышали в Хмельницкой области.

Россия часто использует "Кинжалы" для того, чтобы атаковать Украину. В частности, перед этим, она запускала эти ракеты днем 27 сентября россияне подняли в воздух 2 борта МиГ-31К и запустили две ракеты "Кинжал". Под ударом второй день подряд оказался город Староконстантинов.

Также утром 26 сентября россияне трижды поднимали МиГ-31К. В частности дважды враг атаковал Хмельницкую область. По меньшей мере оккупанты применили 4 аэробаллистические ракеты для ударов по Староконстантинову.