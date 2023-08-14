Комментарии лишние, – у Зеленского показали последствия ночного удара по Одессе

У Владимира Зеленского прокомментировали ночную атаку россиян по Одессе. Враг цинично ударил по гражданским объектам города ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе типа "Шахед".

Оккупанты выпустили 15 дронов и 8 ракет. Было аж три волны вражеских атак всего за одну ночь на 14 августа.

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У Зеленского прокомментировали атаку по Одессе

Одесса. Удары по гражданским объектам, по магазину… Комментарии лишние. россияне – безумные террористы,

– написал Андрей Ермак.

Также глава Офиса Президента показал кадры, где видно, как российские захватчики полностью уничтожили обычный магазин.

Россияне превратили в пожарище магазин: смотрите видео



Россия атаковала Одессу и уничтожила магазин / Фото из телеграм-канала Ермака

На фото вы видите гипермаркет. По-видимому, россияне хотели уничтожить стратегический запас сыра,

– заявила Дарья Заровна.

Советник главы Офиса Президента добавила, что российская нация очень подла и она должна быть изгоем во всем мире.

"Не только нынешнее поколение, но и несколько будущих минимум", – заявила Заровна.

Россия цинично атаковала Одесщину: коротко