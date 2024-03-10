Втрое больше стало дронов-разведчиков: в ОК "Юг" назвали основные цели врага в Одесской области
Ночью 10 марта российские оккупанты выпустили по Одесской области ударные дроны-камикадзе. В приоритете врага остается припортовая инфраструктура.
Также в Одесской области есть много других промышленных объектов, которые являются целями для захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
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"Заход "Шахедов" именно из акватории Черного моря – это не только способ скрыть их маршрут и атаковать неожиданно, но и приоритетность целей. Кроме того, в Одесской области есть много других промышленных объектов, которые смущают врага. Помним о не сложившемся у них блэкауте. Они пытались проводить его, в частности, по южным регионам", – сказала она.
Враг собирает разведданные
Наталья Гуменюк отметила, что враг запускает более 100 беспилотников-разведчиков ежесуточно. Таким образом россияне пытаются собирать информацию.
Мы видим, что маневры происходят с учетом собранной разведывательной информации. Мощность пролетов беспилотных разведчиков в нашей операционной зоне выросла фактически втрое с момента, как не стало А-50 в воздухе на постоянной основе,
– подчеркнула спикер.
Кроме того, использование тактической авиации на Юге характеризуется точечным ракетными ударами. В частности, с применением противорадиолокационных ракет Х-31, которые направлены на уничтожение или разведку систем противовоздушной обороны.
Маршрут дронов
Как отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, вражеские беспилотники шли из акватории Черного моря. А также дроны заходили с территории временно оккупированной части Херсонской области, разветвляя усилия противовоздушной обороны в разные стороны, пытаясь создавать сложное маневрирование.
В частности, над населенными пунктами уже по привычной традиции они маневрировали между спальными районами, приморских прибрежных микрорайонах и пытались максимально запутать систему противовоздушной обороны и обойти через стратегически важные объекты и просто жилые с участием обычных людей,
– объяснила она.
Над Одесской областью удалось сбить 11 вражеских беспилотников. Однако избежать попаданий не удалось. Захватчики попали по промышленному объекту в Одесском районе, повредив здание и спецтехнику предприятия. К счастью, люди не пострадали. Пожар, который вспыхнул, сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали.
"В Николаевской области также попадание дрона состоялось в открытую территорию, из-за чего повреждена линия электропередач. Там нашим Силам обороны удалось сбить шесть дронов. Еще два на Херсонщине и один догнали уже аж на Днепропетровщине. Вот такой была сложная география маневров в нашей зоне ответственности", – добавила Гуменюк.
Атака на Украину 10 марта: главное
- В ночь на 10 марта российские захватчики атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Украинская противовоздушная оборона сбила почти все дроны-камикадзе. Оккупанты запустили по нашему государству 39 беспилотников. В воздушных силах сообщили об уничтожении 35 воздушных целей. Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий.
- Россияне запустили несколько групп "Шахедов". Взрывы раздавались в Николаевской и Одесской областях. По вражеским дронам работали защитники неба. Далее россияне запустили ракеты в Харьковскую область. Уже через несколько минут там раздались взрывы. Впоследствии произошли повторные взрывы в Одесской области. Через некоторое время – снова. Также было шумно в Винницкой и Хмельницкой областях. Всего ночью враг атаковал 10 областей нашего государства.
- В частности, в операционной зоне Сил обороны Юга подразделения противовоздушной обороны более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов. В результате попадания одного из дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.