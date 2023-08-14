В ОК "Юг" назвали корабль, из которого оккупанты запустили "Калибры" по Одессе

Россия в ночь на 14 августа атаковала Одесскую область ракетами "Калибр" и дронами типа "Шахед". Оккупанты выпустили все 8 ракет из своего находившегося на дежурстве фрегата.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала на брифинге в Одессе, который транслировали в эфире телемарафона, по состоянию на 14 августа оккупанты держат в Черном море 14 единиц техники и одну единицу в Азовском море, пишет 24 Канал.

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Откуда Россия выпускала "Калибры" по Одесщине

Так, на боевом дежурстве (в ночь на 14 августа – 24 Канал) находился фрегат "Адмирал Макаров", который был снаряжен восемью "Калибрами" и именно он выпустил их по Одессе,

– заявила Наталья Гуменюк.

По ее словам, вражеский ракетоноситель продолжает дежурить, но, учитывая тактико-технические характеристики, все 8 ракет он выпустил ночью против 14 августа. Скорее всего, Адмирал Макаров в ближайшее время зайдет для переснаряжения.

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" отметила, что в ночь на 14 августа по Одесской области была не самая мощная атака, которую россияне применили, однако достаточно массированная. Кроме того, к сожалению, Кремль еще имеет запас "Калибров".

Что известно об атаке на Одесскую область

Россия в ночь на 14 августа атаковала Одессу и регион 8 крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр" и 15 "Шахедами".

Наталья Гуменюк рассказала, что в результате атаки вспыхнули два мощных пожара, которые пытались потушить спасатели. Огонь вспыхнул в гипермаркете, пострадали три работника. Из них двое – в больнице, один – отказался от госпитализации.

Представитель ОК "Юг" уточняла, что ракеты пришлось сбивать над жилыми кварталами Одессы, ведь враг атаковал центр города.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что Россия выпускала дроны с юго-восточного направления, то есть из российского Приморско-Ахтарского. "Калибры" – из фрегата, находившегося в Черном море в районе Ялты.

Наши Воздушные силы вместе с другими составляющими сил обороны уничтожили все цели.