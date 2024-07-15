Баллистическая атака на Одессу, ликвидация оккупантов из "Шторма": хронология 873 дня войны

Украинская армия отражает атаки оккупантов, держа линию фронта. Также наши воины уничтожают захватчиков вместе с их техникой.

Понедельник, 15 июля, – это уже восемьсот семьдесят третьи сутки с начала вторжения России в наше государство. В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное за день.

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