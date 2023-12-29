"Праздник" к нам приходит": как оккупанты цинично радуются прилетам по Днепру, Одессе и Львову

Оккупанты в ночь на 29 декабря атаковали торговый центр в Днепре, ударили по многоэтажке и повредили 21 жилой дом в Одессе. Во Львове враги ударили по предприятию, многоэтажке, одному из инфраструктурных объектов области.

Несмотря гибель уже не менее 20 мирных жителей в Украине россияне не осознают, что действия российской армии – это военные преступления. Вместо этого граждане России цинично радуются массированной атаке и гибели украинцев. Что они заявили об атаке по Днепру, Одессе и Львову – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Обесточение из-за массированной атаки на Украину: какая ситуация в энергосистеме 29 декабря

Как россияне отреагировали на атаку по торговому центру в Днепре

Комментируя атаку России по торговому центру в Днепре, оккупанты цинично солгали, что якобы "российские ракеты отработали по промышленной зоне, где располагается военная инфраструктура, не в черте города". Однако это не так, ведь российские военные попали по роддому города, выбив окна.

Кроме того, враги атаковали обычный торговый центр в Днепре, где не было украинских бойцов или военных объектов.

Торговый центр в Днепре до и после попадания.

В комментариях под видео россияне написали сотни оскорбительных комментариев:

вспоминали свои пропагандистские тезисы, что Украина обстреливает Восток Украины: "За Донбасс", "Почувствуй себя жителем Донецка";

"А говорили салюта не будет";

"С грядущим 24-м";

"С наступающим, бандерлоги проклятые!";

"Спрошу еще раз. По роддому – это по свинарнику что ли?".

Кроме того, некоторые россияне заявляют, что им российская пропаганда рассказывает чушь, чтобы оправдать деньги, которые Россия тратит на ракеты.

Реакция врагов на атаку по Днепру / Скриншоты из российских телеграм-каналов

Комментируя атаку по многоэтажке и предприятию во Львове, а также по одному из инфраструктурных объектов в Дрогобычском районе, оккупанты отметили, что, мол, нужно "бить фашистов". Хотя раньше именно российские солдаты говорили, что чувствуют себя фашистами и оккупантами. В частности, хотя бы из-за того, что Россия напала на Украину, пытается увидеть врага во всем цивилизованном мире.

Так что оккупанты цинично заявляли, комментируя атаку по Львову:

"Доброе утро! Это российский будильник вас приветствует! Н**уй спать";

"Пирог сгорел у кого-то";

"Мало, конечно. Весь Львов этот **учий у руины".

Комментируя атаку по многоэтажке в Одессе, оккупанты сыпали много жестоких и циничных комментариев. В частности, они радовались и поспешили об этом написать:

"праздник к нам приходит";

"у х**лов салют";

"Красота... больше прилетов";

"вряд ли после такого одесситы будут рады "русскому миру".