Россия атаковала Одессу: есть попадание в жилой дом
- Утром 2 марта Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками.
- Есть информация о попадании в жилой дом.
Утром 2 марта оккупанты запустили по Одессе ударные беспилотники. Городские власти сообщают о прилете в дом.
Эта ночь прошла для Одесской области без сигналов воздушной тревоги. Впрочем, утром около 8 часов для региона была объявлена угроза российских беспилотников.
Смотрите также Ситуация в Донецкой области самая сложная, но ВСУ имеют успехи: обзор фронта от ISW
Какие последствия атаки на Одессу?
В 08:54 Воздушные силы предупредили, что БПЛА из акватории Черного моря двигаются в направлении Одессы.
В 09:20 в Одессе раздались взрывы. Позже начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате утренней атаки в одном из районов города зафиксировано попадание в жилой дом. Информация о травмированных пока не поступала.
Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате попадания разрушен частный дом. Там возник пожар.
Враг атакует Одессу ударными беспилотниками. Прошу жителей находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги,
– говорится в сообщении чиновника за 09.53.
В 09:58 в Одессе раздался новый взрыв.
К слову, под ударом вражеских БПЛА оказался Кривой Рог. В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Предварительно обошлось без пострадавших.
Тем временем в Покровской общине Синельниковского района в результате атаки погиб 55-летний мужчина. Спасатели извлекли его из-под завалов разрушенного дома. Уничтожены два частных дома, четыре повреждены.
В Никопольском районе поврежден 5-этажный дом. Об этом сообщили в ГСЧС.
По сообщению Воздушных сил, в ночь на 2 марта враг атаковал 94 ударными БПЛА. По состоянию на 08:00 Силы ПВО обезвредили 84 вражеских дрона. Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение обломков на двух локациях
Что известно о последних ударах России по Одесщине?
- Ночью 27 февраля Россия атаковала гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. 3,5-летнюю девочку и 44-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Оккупанты повредили портовые резервуары и строительный кран, фасад и остекление жилого дома, автомобили, медицинское учреждение, а также разрушили здание детского сада.
- Ночью 23 февраля Россия нанесла дроновый удар по Одесщине. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет.
- В ночь на 22 февраля Одесщина подверглась массированной атаке беспилотниками. Вражеские дроны летели в направлении энергетических объектов региона. В результате попаданий зафиксированы значительные разрушения и масштабные возгорания.