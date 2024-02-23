Россия атаковала Одессу "Шахедами": в городе загорелся пожар, есть пострадавшие
Источник:Олег Кипер
Российская армия вечером 22 февраля атаковала Одессу "Шахедами". В результате циничной атаки российско-иранскими дронами-камикадзе город пострадали люди.
Сейчас на месте работают соответствующие службы, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки по Одессе. Всем пострадавшим оказывают помощь.
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В Одессе есть пострадавшие и вспыхнул пожар после атаки
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются,
– написал Кипер.
По состоянию на 22 февраля 23:54 в Одесской области прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза для области была из-за пуска российскими захватчиками ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед", а впоследствии и ракеты из акватории Черного моря.
В Одесской области была тревога из-за "Шахедов" и ракет
- Воздушную тревогу в Одесской области объявили 22 февраля в 21:10. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" в направлении области.
- Впоследствии в направлении Одесской области двигались еще несколько групп вражеских беспилотников. Около 22:08 Воздушные силы предупредили о пребывании "Шахеда" в районе Одессы и призвали горожан быть в укрытиях.
- Впоследствии мониторинговые телеграм-каналы и местные СМИ писали, что в Одессе работает противовоздушная оборона по вражеским объектам. Однако впоследствии в небо еще взлетели вражеские бомбардировщики, которые угрожали южным областям.
- Одесситов около 22:56 призвали срочно направляться в укрытие. Это было связано с угрозой применения вражеских целей с неба, в частности, ракет.
- Новые взрывы в Одессе слышали около 23:00, тогда, когда оккупанты атаковали ракетами с Черного моря. Воздушные силы предупреждали о высокой вероятности пуска ракет типа Х-22 из трех Ту-22м3.
- Кроме того, россияне пускают ракеты по Одессе, а также Измаилу, Татарбунарам и другим городам области. После более 2 часов тревоги в Одесской области объявили отбой угрозы с неба.
- Стоит отметить, что тревога из-за угрозы применения беспилотных летательных аппаратов по состоянию на 23 февраля 00:26 все еще продолжается в ряде областей. Ракетной угрозы в Украине на данный момент не зафиксировано.