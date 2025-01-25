Россияне пытались нанести ракетный удар по порту "Южный"

Российские войска атаковали порт "Южный". Экипаж одного из катеров ВМС Украины успешно уничтожил российскую управляемую авиационную ракету Х-59.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-морские Силы ВС Украины. Ракета была выпущена из российского самолета Су-57.

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Что известно об атаке на порт "Южный"

Россияне продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. В частности под ударом оказался порт "Южный".

Экипаж одного из катеров Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59, которая была выпущена с самолета России Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта Южный,

– говорится в сообщении.

В ВМС ВС Украины отметили, что вместе с другими подразделениями составляющих Сил обороны будут продолжать уничтожать врага на земле, море и в воздухе.

К слову, в ночь на 25 января российские войска выпустили "Шахеды" по Украине, в частности под ударом оказалась Киевская область. В результате атаки поврежден 9-этажный дом, а также загорелось здание производственного помещения.