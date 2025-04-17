Россия атаковала ракетами и "Шахедами": как отработали силы ПВО

В ночь на 17 апреля российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ракеты и ударные БпЛА типа "Шахед".

В частности, врага запустил 75 ударных дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей сбито

В ночь на 17 апреля российская армия нанесла удар 2 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области, а также 3 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ТОТ Луганской области.

Кроме этого, войска страны-агрессора атаковали 75 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Курск,

Миллерово – Россия,

Чауда – Крым.

Воздушное нападение вражеских российских сил отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 25 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и Центре страны,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что 30 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.

Известно, что в результате ночной вражеской атаки пострадали несколько регионов Украины. В частности, под прицелом агрессора оказалась Донецкая, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

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Напомним, что этой ночью россияне атаковали "Шахедами" села Степановской и Садовской общин Сумского района. В результате атаки повреждены частные домохозяйства, автомобили, нежилые здания.

Добавим, что поздно вечером 16 апреля оккупанты массированно атаковали Днепр. По данным ОВА, всего в воздушном пространстве Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 10 беспилотников. В результате атаки по областному центру погибли три человека, среди них оказался и ребенок.

Количество пострадавших возросло до 30. Из них – по меньшей мере 5 детей. Сейчас под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один находится в тяжелом состоянии.