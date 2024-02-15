Массированный ракетный удар по Украине: Польша поднимала боевую авиацию из-за России

Польше пришлось поднимать в небо свои военные самолеты. Все из-за России, которая массированно атаковала Украину ракетами.

Польские военные самолеты поднимали в небо 15 февраля во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны России. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.

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Что сказали польские военные

Оперативное командование вооруженных сил Польши утром сообщило, что на тот момент наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации России, что была связана с нанесением ракетных ударов по территории Украины.

Предупреждаем, что привлечена польская и союзная авиация, что может вызвать повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны,

– говорилось в сообщении.

Вооруженные силы предупредили жителей и гостей Польши, что командование начало все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства этой страны. Польские военные заверили их, что ситуация постоянно отслеживается.

Похожий случай уже был

Буквально на прошлой неделе, а именно 7 февраля, Польша тоже поднимала боевую авиацию в небо. И причина была такой же – Россия снова утром била ракетами по Украине.

Когда российские ракеты залетели во Львовскую область, Польша запустила военный протокол относительно своего воздушного пространства. Польскую авиацию поднимали из соображений безопасности.

Представитель отдела связей с общественностью Минобороны Польши Яцек Горышевский тогда заявлял, что его страна активно участвует в миссиях противовоздушной обороны стран НАТО в рамках патрулирования воздушного пространства. Он также отметил, что спровоцированные Россией события оправдывают сотрудничество членов НАТО с целью обеспечения безопасности в воздушном пространстве Альянса.