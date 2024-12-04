Россия атаковала ракетой и 50 дронами: сколько сбили

В ночь на 4 декабря российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные БПЛА типа "Шахед" и атаковала ракетой.

В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, сообщает 24 Канал.

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Сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 4 декабря 2024 года, начиная с 8 часов вечера 3 декабря, противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области.

Также враг атаковал 50-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Указывается, что районами пусков были Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово, что в России.

По состоянию на 09:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что 18 беспилотников локально потеряно. Также указывается, что 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.

Напомним, Россия 3 декабря в очередной раз атаковала Украину. Противник ударил беспилотниками по объектам инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях, также есть разрушения в Киевской области.

В частности, известно, что вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Городской голова сообщал, что часть города осталась без электричества.

Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода также сообщал, что в результате очередной атаки врага во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БпЛА по одному из предприятий. В результате этого на его территории возник пожар. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГСЧС пожар был локализован, а впоследствии полностью ликвидирован.

В Ровенской области беспилотник так же попал в объект критической инфраструктуры. Воздушную тревогу в области объявили в 2:12. Она продолжалась почти два часа.

На месте попадания вражеского дрона работали соответствующие службы. Сообщения о пострадавших не поступали.

Ночью 3 декабря Россия атаковала в частности Киевскую область. В одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор.

У Хмельницкой области ночью обнаружили вражеский дрон типа "Shahed". Его успешно сбили силы ПВО.