Россия атаковала с Ту-95МС, в Киеве раздавались взрывы: хронология 994 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину и терроризирует мирные города. В частности, оккупанты выпустили крылатые ракеты с Ту-95МС и атаковали баллистикой и дронами.

Какие последствия вражеской атаки, что происходит на фронте и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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