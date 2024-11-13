Россия атаковала с Ту-95МС, в Киеве раздавались взрывы: хронология 994 дня войны

13 ноября 2024, 08:50
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Автор: Диана Квасневская

Россия не оставляет попыток захватить Украину и терроризирует мирные города. В частности, оккупанты выпустили крылатые ракеты с Ту-95МС и атаковали баллистикой и дронами.

Какие последствия вражеской атаки, что происходит на фронте и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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07:23, 13 ноября

В Киеве прогремела серия взрывов

Россия атаковала Киев ракетами. Вероятно, враги ударили с баллистикой. Поскольку крылатые ракеты были локально потеряны.

06:51, 13 ноября

Были пуски ракет с Ту-95МС

Россия ориентировочно в 5:57 запустила крылатые ракеты воздушного базирования из района Ростовской области России.

Уже перед 7:00 ракеты были над украинскими областями. Людей призвали находиться в укрытиях.

05:31, 13 ноября

В Киеве работала ПВО

Россия запустила по Украине беспилотники. Из-за атаки дронов в Киевской области работали силы ПВО.

02:26, 13 ноября

Где продвигаются россияне

Специалисты DeepState заявили, что Россия смогла продвинуться в районе 10 населенных пунктов: Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.

00:41, 13 ноября

Готовит ли Россия большое наступление на Запорожье

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указал, что Россия не имеет сил для большого наступления на Запорожье, но может распространять панику через военкоров.