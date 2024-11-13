Россия атаковала с Ту-95МС, в Киеве раздавались взрывы: хронология 994 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину и терроризирует мирные города. В частности, оккупанты выпустили крылатые ракеты с Ту-95МС и атаковали баллистикой и дронами.
Какие последствия вражеской атаки, что происходит на фронте и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Россия атаковала Киев ракетами. Вероятно, враги ударили с баллистикой. Поскольку крылатые ракеты были локально потеряны. Россия ориентировочно в 5:57 запустила крылатые ракеты воздушного базирования из района Ростовской области России. Уже перед 7:00 ракеты были над украинскими областями. Людей призвали находиться в укрытиях. Россия запустила по Украине беспилотники. Из-за атаки дронов в Киевской области работали силы ПВО. Специалисты DeepState заявили, что Россия смогла продвинуться в районе 10 населенных пунктов: Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указал, что Россия не имеет сил для большого наступления на Запорожье, но может распространять панику через военкоров.
В Киеве прогремела серия взрывов
Были пуски ракет с Ту-95МС
В Киеве работала ПВО
Где продвигаются россияне
Готовит ли Россия большое наступление на Запорожье
Россия атаковала Киев ракетами. Вероятно, враги ударили с баллистикой. Поскольку крылатые ракеты были локально потеряны.
Россия ориентировочно в 5:57 запустила крылатые ракеты воздушного базирования из района Ростовской области России.
Уже перед 7:00 ракеты были над украинскими областями. Людей призвали находиться в укрытиях.
Россия запустила по Украине беспилотники. Из-за атаки дронов в Киевской области работали силы ПВО.
Специалисты DeepState заявили, что Россия смогла продвинуться в районе 10 населенных пунктов: Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указал, что Россия не имеет сил для большого наступления на Запорожье, но может распространять панику через военкоров.