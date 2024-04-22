Россияне выпускали многочисленные группы "Шахедов" по Одесской области: хронология 789 дня войны

Оккупанты не прекращают атак. Украинские защитники держат фронт на восточных и южных направлениях, также они уничтожают личный состав врага, его технику.

Понедельник, 22 апреля, – это уже семьсот восемьдесят девятые сутки с начала вторжения России в наше государство. Читайте самые главные события за день в материале 24 Канала.

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