В Сумах дрон направлялся на переполненную больницу: среди пострадавших – 10-летний ребенок
В результате ночного обстрела беспилотниками города Сумы четверо взрослых и один 10-летний мальчик получили ранения. Также известно, что один из "Шахедов" был направлен в больницу
Один из беспилотников был сбит во время подлета к городу, тогда как три других ПВО уничтожили уже в воздушном пространстве над городом. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.
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Что известно о пострадавших
В офисе Генпрокурора рассказали, что в результате атаки врага пострадали семь человек, в том числе 10-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. У пострадавших разная степень полученных трав, один человек госпитализирован. На месте работают правоохранительные органы и спасательные службы.
Председатель сумской ОВА Владимир Артюх добавил, что один из "Шахедов" был нацелен на больницу, где находилось около 400 больных.
Последствия атаки "Шахедов" в Сумах / фото ОК "Север"
От атаки пострадали помещения в 11 многоквартирных домах, здание дошкольного учебного заведения и около 20 автомобилей.
Слава Богу нашим силам ПВО, которые изменили курс и эти "Шахеды" попали практически в микрорайоны и погибших у нас нет. Но очень много пострадала инфраструктура,
– заметил Артюх.
Последствия ночной атаки "Шахедов": основное
- Оккупанты в ночь на 6 марта выпустили по Украине 42 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы обороны успешно уничтожили 38 дронов. В командовании Воздушных сил ВС Украины добавили, что, кроме "Шахедов", оккупанты атаковали Украину еще и 5 зенитными управляемыми ракетами С-300.
- Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что некоторые "Шахеды" пролетали между жилыми домами в Одессе.
- В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе.
- В результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области. Несколько населенных пунктов обесточены. В Хмельницкой областной военной администрации проинформировали, что силы ПВО сбили над регионом 6 "Шахедов". К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.