Необязательно следом будут ракеты, – военный обозреватель о вражеской атаке дронами

У россиян дефицит ракет. Потому они сократили количество ракетных обстрелов, но тактику террора Украины не прекращают. Об этом свидетельствует ночная атака дронами 28 марта.

Ракеты нужно накапливать, сказал в эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. А для этого нужно время и мощности, которых в России нет.

Смотрите также Первые в мире "ударные роты дронов" завершают свое формирование в составе ВСУ

"Не обязательно, что за беспилотниками полетят ракеты – их надо сделать. С дронами проще. Сегодня потенциал производства ракет у России в месяц составляет 40 – 50 единиц. Они уходят "с пылу-жару". Россияне их накапливают и поэтому применяют только дроны", – объяснил эксперт.

Иран совершенствует дроны

По словам Александра Мусиенко, между Ираном и Россией была договоренность о поставках баллистических ракет. Но этого не произошло, что хорошо для Украины. Впрочем, Иран поддерживает страну-агрессора дронами.

"Он накопил ресурсы для поставки. Кроме того, была информация, что Иран может совершенствовать дроны, в результате боевых действий на территории Украины", – отметил спикер.

Александр Мусиенко о тактике врага: смотреть видео

Снаряды и боеприпасы тоже для России

Кроме дронов, Иран снабжает Россию снарядами и боеприпасами и уже передал 300 тысяч единиц – опираясь на данные СМИ, озвучил Мусиенко. Кроме этого страна снабжает врага еще и самолетами и так называемым "кибероружием".

"Я думаю, что это оружие для проведения кибератак и операций в киберпространстве", – объяснил он.

Атака дронами: последнее