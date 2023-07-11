Понятно и символично, – ОК "Юг" о ночной атаке россиян дронами

Россия в ночь на 11 июля атаковала Украину дронами-камикадзе. Наталья Гуменюк объяснила, что было очевидно, что Россия атаковала портовое направление, сооружения и терминалы.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что действия россиян совершенно ясны. Стоит отметить, что в ночь на 11 июля оккупанты попали в Одесской области в админздание припортового объекта, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян

Это совершенно понятно и достаточно символично как для врага, с которым мы имеем дело. Шантажируя прекращением зерновой сделки, они пытаются оказывать и такое давление, намекая на неспособность обеспечить составляющую безопасность, чего требует это соглашение от Сил обороны Украины в частности,

– заявила Гуменюк.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга пояснила, что именно Украина должна обеспечивать безопасность в портовом направлении, портовой инфраструктуре и самих зерновых коридорах.

"Так, Силы обороны и Силы Противовоздушной обороны доказали свою работоспособность и меткость – 22 дрона уничтожены. Два попадания. Это все-таки соотношение достаточно небольшое", – заявила Гуменюк.

Действительно, обломки повредили некоторую часть терминалов и произошло возгорание. Однако спикер пояснила, что повреждение не такое критическое, пожар быстро локализован и ликвидирован. К счастью, люди не пострадали.

Потому можем говорить, что эта провокационная атака врагу не удалась. Однако мы ожидали именно такой мощной атаки с учетом того, что накануне были доставлены грузовые борта по соответствующему направлению Тегеран – Москва. Мы понимали, что по всей вероятности как раз на портовые объекты будет направлена такая атака,

– объяснила Гуменюк.

Россия атаковала Украину "Шахедами": коротко

В ночь на 11 июля Россия запустила "Шахеды" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). Сначала ориентировочно в 2:42 взрывы прогремели в Одессе. Предварительно работала ПВО.

Ориентировочно в 3:11 взрывы услышали в Черкасской области. Там тоже действовали наши силы противовоздушной обороны.

Приблизительно в 4:43 взрывы раздавались в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили, что на подступах к столице Украины работает ПВО. В КМВА заверили, что наши военные уничтожили все вражеские цели на подступах к Киеву.

Утром Оперативное командование "Юг" сообщило, что наши военные сбили 22 вражеских дрона. К сожалению, двое попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, включая зерновые. Критических разрушений нет, пожары ликвидировали, люди целые.