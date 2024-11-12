Уже второй раз за ноябрь: чем россияне ударили по жилым кварталам Харькова

Харьков снова стал целью россиян. Оккупанты вечером 11 октября дважды атаковали город. Мишенью стали гражданские районы.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что это уже второй раз за ноябрь 2024 года россияне обстреляли Харьков из комплексов С-300, C-400. Первый удар враг совершил именно из этого типа вооружения, после того, через 40 минут, город атаковала авиация.

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Последствия удара

Корреспондентка подчеркнула, что под ударом опять же оказались жилые кварталы. Есть пострадавшие, в частности три человека обратились к медикам за помощью.

Кроме того, повреждены многоэтажки – повылетали окна и трубопровод.

На обоих местах попаданий активно работали коммунальщики, волонтеры и правоохранители. Людям сообщили о том, что они могут воспользоваться гуманитарной помощью и программами по восстановлению их помещений,

– сказала Анна Черненко.

Во время удара авиацией, россияне использовали ракету "Гром-Е1". Это уже третий удар за ноябрь по Харькову этим типом вооружения.

По области, то, по словам корреспондента, ударов было больше из разных типов вооружения, в частности россияне использовали дроны, РСЗО, авиацию и ракеты. В Купянском районе серьезно повреждены дома.

Напомним, 9 ноября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв повредил дорожное покрытие и часть гражданской инфраструктуры, данных о пострадавших нет. К сожалению, Харьков подвергается таким атакам почти ежедневно.