Удары по энергетике: сколько раз Россия обстреляла объекты энергосистемы за последние недели

Враг продолжает цинично атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. За последние недели россияне нанесли 60 ударов по объектах критической инфраструктуры.

Для циничных ударов русские военные используют разное вооружение. Об этом рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко во время встречи с заместителем Госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом.

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Россия продолжает уничтожать энергосистему Украины

Галущенко сообщил, что Украина нуждается в помощи в энергосекторе, ведь россияне продолжают атаковать объекты критической инфраструктуры. По его словам, в течение последних недель Россия 60 раз атаковала энергетическую систему нашей страны разными видами оружия.

После каждой новой атаки потребности в энергетическом оборудовании растут, а потому помощь партнеров украинскому энергосектору имеет важное значение.

– подчеркнул Галущенко.

К примеру, вечером 30 октября российские военные атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. Как следствие – серьезно повреждено оборудование.

Особенно цинично враг атакует энергетические объекты в прифронтовых районах. По информации "Укрэнерго", по состоянию на 8 ноября из-за обстрелов повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Специалисты начнут ремонт, как только разрешат военные и ситуация в регионах.

В ГУР ответили, когда Россия может нанести ощутимые удары по энергетике

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Украина готовится к возможным блекаутам из-за русских обстрелов. Он предполагает, что российские военные могут нанести удары, когда в Украине ощутимо станет холоднее.

"Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. И никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права или к принципам гуманизма, нет", – подчеркнул Юсов.

Вместе с тем он заявил, что Россия может атаковать критическую инфраструктуру в любой момент, поэтому делать какие-то "анонсы" не совсем правильно. В настоящее время враг активно накапливает ракеты. В разведке предполагается, что Россия вряд ли повторит ошибку предыдущего года, когда она просто истощила свои запасы ракет нерациональным использованием. Впрочем, любой ракетный удар является серьезным вызовом, угрожающим инфраструктуре.