Нам известно, куда они бьют, – ОП о ночном ударе по Киеву

Российские войска за последние два дня цинично атаковали Киев высокоскоростными ракетами. О том, куда целится враг и какой объект пытается атаковать – украинским властям известно.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак утром 13 декабря у себя в телеграм-канале. По его словам, целью неприятеля является объект критической инфраструктуры.

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Цель россиян – объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют, – отметил Ермак.

Руководитель ОП не уточнил какие-либо другие детали.

Чем бьет враг по столице

Также Андрей Ермак сообщил, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400.

К слову, в утренней сводке Генштаба указано, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер").

Ответ за атаку будет

Силы ПВО сбили все 10 летевших на столицу баллистических ракет. Несмотря на это, есть пострадавшие и разрушения. В ОП подчеркнули, что ответ за циничную атаку врага – обязательно будет.

Эффективность западного оружия в руках украинских воинов не подвергается сомнению. Но есть пострадавшие в результате падения обломков российских ракет, горели дома. По Киеву бьют баллистикой. Ответ на такие действия найдет этих террористов, иначе не будет. Украина всегда дает сдачи,

– отметил Ермак.

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