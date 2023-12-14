В Defense Express объяснили, почему не стоит считать ракеты, которыми Россия бьет по Киеву

Российские ракеты 48Н6, которыми Россия атаковала Киев 13 декабря, были основными в комплексе С-400. Об этом сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

По словам Каткова, ракеты 48Н6 имеют большую дальность и Россия продолжает их производить. Хотя это оружие делали при Советском союзе.

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Сколько у России ракет 48Н6

Дальность этих ракет – вероятно, более 300 километров. И, хотя эти ракеты советского производства, россияне продолжают их производить. А количество их измеряется тысячами – в том числе потому, что есть советские запасы.

Точно не известно, сколько ракет 48Н6 есть в России. Скорее всего, около тысячи единиц – Катков высказался о "диапазоне с тремя нулями". Но подсчитывать их нет смысла, потому что производство продолжается.

Что известно об атаке на Киев