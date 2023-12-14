В Defense Express объяснили, почему не стоит считать ракеты, которыми Россия бьет по Киеву
Источник:"Эспрессо"
Российские ракеты 48Н6, которыми Россия атаковала Киев 13 декабря, были основными в комплексе С-400. Об этом сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.
По словам Каткова, ракеты 48Н6 имеют большую дальность и Россия продолжает их производить. Хотя это оружие делали при Советском союзе.
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Сколько у России ракет 48Н6
Дальность этих ракет – вероятно, более 300 километров. И, хотя эти ракеты советского производства, россияне продолжают их производить. А количество их измеряется тысячами – в том числе потому, что есть советские запасы.
Точно не известно, сколько ракет 48Н6 есть в России. Скорее всего, около тысячи единиц – Катков высказался о "диапазоне с тремя нулями". Но подсчитывать их нет смысла, потому что производство продолжается.
Что известно об атаке на Киев
- Россияне обстреляли столицу в три часа ночи. Из-за того, что ракеты были баллистическими, тревогу не успели объявить. Сигнал воздушной тревоги раздался уже после работы ПВО.
- Противовоздушная оборона отработала более чем эффективно – сбили все десять ракет. Но обломки наделали беды, попав во двор жилого дома, в детсад и больницу. Это произошло в Днепровском районе города, то есть на левом берегу, но проснулся весь Киев.
- От атаки пострадали 53 человека, 20 из них были госпитализированы. Среди них есть и дети.
- Свидетельства очевидцев о ракетной атаке на Киев 13 декабря читайте здесь. Также 24 Канал подготовил фоторепортаж – посмотрите, как киевляне спасали котика и как коммунальщики убирают двор разрушенного дома