Россия атакует ракетами из Ту-95МС: в Киеве слышали взрывы, работает ПВО
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Власти сообщают, что у них работает ПВО.
Воздушная тревога в регионе была объявлена ориентировочно в 5:54 2 января. Причина заключалась в том, что Россия подняла 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из которых запустила ракеты по Украине.
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Что известно о взрывах в Киеве
Согласно сообщениям телеграм-каналов, взрыв в Киеве прогремел ориентировочно в 6:52 2 января. В Киевской городской военной администрации прокомментировали ситуацию.
Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО,
– заявили местные власти.
В КМВА призвали людей находиться в укрытиях гражданской защиты к отбою воздушной тревоги.
Ориентировочно в 7:08 Воздушные силы ВСУ сообщили снова, что ракеты улетают в направлении Киева.Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Виталий Кличко ориентировочно в 7:23 также заявил о взрывах в столице Украины.
В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка,
– заявил мэр города.
Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 7:25 предупредили, чтобы жители Киева находились в укрытиях. Ведь в направлении столицы летит много ракет.
Ориентировочно в 7:28 военные заявили, что ракеты в Житомирской области также изменили курс на Киев.
Россия продолжает атаки по Украине
- Россия ночью на 2 января запустила по Украине "Шахеды". Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запускали дроны-камикадзе из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и российского района Приморско-Ахтарска.
- Враг выпустил по Украине 35 вражеских дронов типа "Шахед". Наши военные сбили все враждебные цели.
- В Киеве сообщали о возгорании обломков "Шахеда", в столице Украины и в Николаеве раздались взрывы.